أول تحرك من حماية المستهلك بشأن انقلاب شاحنة سيارات هافال H6

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق جهاز حماية المستهلك، على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انقلاب إحدى شاحنات النقل الخاصة بسيارات ماركة "هافال H6".

وقال الجهاز اليوم في بيان لها، إنه في ضوء مبدأ "الشفافيه" يؤكد الجهاز أنه بمجرد رصد الحادث تم مخاطبة شركة "جي بي غبور أوتو" وكيل سيارات هافال للإفادة عن الحادث.

وأضاف الجهاز، أن الشركة استجابت فورًا ووضحت كافة التفاصيل، بالإضافة إلى إرسال خطاب للجهاز موضحًا به أرقام شاسيهات السيارات المتضررة وبياناتها كالتالي:

LGWEF4A53NH918024-

LGWEF4A57NH918303-

LGWEF4A5XNH918263-

LGWEF4A57NH917720-

LGWEF4A58NH918276-

LGWEF4A53NH917911-

ويؤكد الجهاز لكافة المواطنين أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة، كذلك سيتم موافاة الجهاز بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن.