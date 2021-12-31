الطقس غدا.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض التنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لمنخفض التنين غدًا الجمعة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقال شاهين لمصراوي، إن ما أثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض البلاد لحالة تشبه منخفض التنين في مواصفاتها وأن هطول الأمطار أقوى من منخفض التنين غير صحيح على الإطلاق.

وأكد أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد اعتبارا من الخميس 30 ديسمبر، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح، "لا تشبه منخفض التنين".

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما أثير عن تعرض البلاد لمنخفض التنين غير صحيح قائلة:" الأوضاع مش بالقوة دي والحالة أقل من التنين بكتير".

وأشارت إيمان لمصراوي، إلى بدء الأمطار على البلاد اليوم الخميس متوسطة إلى رعدية، على أن تكون ذروة الأمطار غدا الجمعة متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد، لافتة إلى أن يومي السبت والأحد المقبلين ستكون الأمطار أقل حدة من الجمعة.

جاء ذلك عقب ما أشيع عن تعرض البلاد لهطول أمطار أقوى من منخفض التنين وفيضانات وتساقط لحبات الثلج، وذلك اعتبارا من ظهر يوم الجمعة المقبل وحتى صباح الاثنين، على جميع محافظات السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة والوجه البحري والسويس والإسماعيلية وسيناء شمال وجنوب والفيوم وبني سويف.

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