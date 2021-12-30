شكرا لقرائتكم خبر عن طقس رأس السنة.. تعرف على خرائط الأمطار وأماكنها غدا ذروة عدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تزداد حدتها غدا الجمعة ليلة رأس السنة حيث تتعرض كافة الأنحاء لأمطار غزيرة ورعدية قد تصل للسيول .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس والأمطار وأماكنها غدا الجمعة المقبل رأس السنة الجديدة ، كما يلى :

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من

مطروح

الإسكندرية

دمياط

بورسعيد

البحيرة

كفر الشيخ

الدقهلية

الغربية

الشرقية

المنوفية

القليوبية

القاهرة

الجيزة

الاسماعيلية

السويس

الفيوم

بنى سويف

- سيول على سيناء وخليج السويس على الزعفرانة

رأس غارب

رأس شقير

- أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد .

وشهد ، اليوم ، الخميس، بداية حالة عدم استقرار، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، شهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب بالملاحة البحرية فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة ، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر .

كما شهد اليوم الخميس ، متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة