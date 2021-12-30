شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم عربى للحفاظ على الهوية المصرية لدى أبناء الوطن بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والفنان آدم شرقاوي، وذلك في حلقة اليوم الخميس، من برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة CBC.

وتحدثت وزيرة الهجرة خلال اللقاء عن مبادرة "اتكلم عربي"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وكشفت جهود الوزارة التي قامت بها من أجل رصد أبناء الجاليات المصرية في الخارج في محاولة لربطهم ببلدهم مصر، وإتقان اللغة العربية.

كما تكشف الوزيرة أحد أبرز المواقف الإنسانية التي تعرضت لها عندما كانت تعمل في السفارة المصرية بروما.

وقالت وزيرة الهجرة، إن مبادرة اتكلم عربى مبادرة رئاسية تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافته إلى أن المبادرة جاءت للحفاظ على الهوية المصرية لدى أبناء الوطن بالخارج .

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء ، أن فكرة المبادرة جاءت من خلال زيارتها بالخارج، حيث وجدت عدد كبير من أبناء الجيل الثانى والثالث لا يجيد التحدث باللغة العربية، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تشجيع أطفال المصريين بالخارج التحدث باللغة العربية .

وأكدت وزيرة الهجرة : لغتنا لغة ثرية قريبة إلى القلب وفيها كلام منعرفش نترجمة للغات أخرى زى "سبحان الله ، خطوة عزيزة" وغيرها من الكلمات المصرية العامية الشهيرة التى تعتبر خفيفة على القلب وتحقق مزيد من التقارب.

وقالت وزيرة الهجرة : وزارة الهجرة وزارة وليدة عمرها 7 سنوات عادت بإرادة قوية من القيادة السياسية ، مشيرة إلى أنه فى ضوء مبادرة اتكلم عربى جاء اطلاق التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" وإتاحته على نظامي أندرويد وIOS، وهو التطبيق الذي يستخدم أحدث مفاهيم ووسائل تكنولوجيا التعليم ليلائم أطفالنا وأبناءنا بالخارج ، حيث يأخذ الأطفال فى رحلة شيقة من النوبة للعاصمة الإدارية الجديدة .

وفي فقرة لاحقة، استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنان الشاب آدم الشرقاوي، والذي شارك الوزيرة الحوار، وتحدث عن دوره في مبادرة "اتكلم عربي"، كما تحدث عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن" وقصة هجرته مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.