شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى لـ"إكسترا نيوز": انتهينا من تبطين 3800 كيلو متر من الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم،المتحدث الرسمي باسم وزارة الرى ، إن التجارب التي تمت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية تؤكد نجاح مشروع تبطين الترع، حيث تعمل في المشروع منذ عام ونصف ، وانتهينا من تبطين 3800 كيلو متر من الترع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الرى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك سعادة حقيقية من المزارعين بمشروع تبطين الترع ، متابعا: عندما نقارن الوضع الحالي بالوضع السابق كانت الترع سيئة للغاية وحشائش ومخلفات بعض المواطنين يلقونها فالمياه لا تصل لنهاية الترع ولكن الوضع اختلف تماما بعد تبطين الترع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرى، إن هناك استعادة للشكل الهندسى للترع وأصبحت قطاع واضح المعالم وجوانب سليمة للمجرى المائى والمياه تسي دون أي عوائق .