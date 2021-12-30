شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة توجه برقية تهنئة للجاليات بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بأسمى التهاني إلى الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقالت وزيرة الهجرة: "الأخوة والأخوات أبناء الجالية المصرية بالخارج، أتقدم إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مع تمنياتي لكم جميعًا بأن يكون عام خير ونجاح، داعين الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأبنائها في الخارج والداخل من كل شر.. وكل عام وأنتم بخير".