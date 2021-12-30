شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى يعقوب: أحد علماء إنجلترا أوصى قبل وفاته التبرع بقلبه لمريض أخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العالم والجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب، إن هناك شيء اسمه موت المخ، وبالتحديد موت جذع المخ، لأن الجزء الخلفى للمخ إذا مات يعنى أن كل المخ مات فمفترض أنها أخر خلية تموت، فإذا ماتت فالإنسان يموت حتى لو تم وضع المريض على الأجهزة، ونجد أهل المتوفى يقولون إنه لابد أن ندفنه سريعا ويرفضون التبرع بأى جهاز لدى المتوفى.

وأضاف الدكتور مجدى يعقوب، خلال حوار خاص مع الدكتورة درية شرف الدين، على القناة الأولى، : الشباب يموت وننحن نحتاج صمام، فالأهل يرفضون أن يملس أحد المتوفى، فإذا لا تريد زراعة القلب تحدث مع وزارة الصحة، وأبلغهم أنك ترفض أن يلمسك أحد أو يأخذ أي من أعضائك بعد وفاتك.

وحكى الدكتور مجدى يعقوب، موقف تعرض له قائلا: كان هناك عالم فى إنجلترا، واصطدم في رأسه فوجدوا خلال إسعافه أن لديه رسمة على قلبه لا يمكن أن تمسحها، وقال لهم "لو مت كلموا مجدى يعقوب سريعا ويأتي ليأخذ قلبى"، وذهبت لأخذ قلبه بعد وفاته وزرعته في شخص تانى.

وتابع الدكتور مجدى يعقوب: الحكومة والبرلمان والشعب لابد أن يفهم الكلمة الموجودة في الدستور أن زراعة الأعضاء والأنسجة هي هبة الحياة للأطفال، حيث نرى أطفال جميلة ونريد أن ننقذهم فهو شيء مهم للغاية.