شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: استطعنا إنتاج الكهرباء من خلايا الكلوروفيل المتواجدة بالنبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الباحث المصرى أحمد دياب، أول مصرى وعربي، يتأهل للتصفيات النهائية لجائزة ستيفن هوكينج فى العلوم لعام 2020/2021، إن لديه حب استطلاع عن البحث العلمى، مضيفا أنه تمكن من إنتاج الكهرباء من خلايا الكلوروفيل المتواجدة بالنبات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى، أن الخلايا تنتج الكهرباء التى تعتمد على الأشعة تحت الحمراء التى تنتج الكهرباء خلال 24 ساعة، والتى تمتص الضوء وتحوله لكهرباء حتى فى الظلام، موضحا أن تكلفة الخلية الحرارية أرخص من الشمسية.

وتابع أنه مشروع قومى وأول دولة تستخدم الخلايا لزيادة الدخل القومى بتكلفة أقل وكفاءة أعلى ولا تحتاج إلى صيانة، مضيفا: "منتدى شباب العالم فيه اكتساب للخبرات من العلماء التى تحضر المنتدى، وأتمنى الحصول على دعوة لحضور المنتدى ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى به".

وأوضح أنه مرشح للجائزة العالمية ستيفين هوكينج فى العلوم وفى المرحلة الأخيرة التى تم الاستقرار على 3 أشخاص وهو منهم، لافتا إلى أنه توصل إلى تلك النتيجة خلال وجوده فى المركز الاستكشافى للعلوم التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.