شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى يعقوب: التبرع بالأعضاء هبة للحياة.. وزرعت قلوبا لناس وعاشوا بعدها 35 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العالم والجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب إن التبرع بالأعضاء هى هبة للحياة، متابعا: "تعلمتها عندما كنت في لجنة الخمسين ووضعنا ضمن نصوص الدستور التبرع بالأعضاء أو الأنسجة مثل التبرع بالقلب هي هبة الحياة، فهناك مرضى كانوا عندى وعايشين 35 سنة بعد زراعة قلب، وأنا فاكرهم لما جاءوا المستشفى يموتون بعد 5 ساعات كانوا سيضيعون".

وأضاف الدكتور مجدى يعقوب، خلال حوار خاص مع الدكتورة درية شرف الدين، على القناة الأولى: "عندما أجد شابا أو شابة بعد 36 سنة يعيشون حياة جميلة بعد زراعة القلب، فأنا أذكر أن فتاة إنجليزية من أصول نيجيرية أعطينا لها قلبا إنجليزيا وهى الآن محامية في أكبر المحاكم ببريطانيا.

وتابع الدكتور مجدى يعقوب: "مؤسسة القلب البريطانية كانوا يعطونا أموالا للبحث العلمى، وقالت لنا الفتاة إن أول 20 سنة كنت خائفة جدا أن أقول لدى قلب مزروع، ولكن الآن بعد أن أصحبت مشهورة لا أخشى أن تقول للناس إن لديها قلب مزروع، فالتبرع بالأعضاء هى هبة الحياة ولا يوجد أفضل من الحياة".

وقال الدكتور مجدى يعقوب: "لدينا آلاف الشباب يموتون نعطيهم أعضاء صناعية ولكن لا يوجد مثل القلب الطبيعى، فلماذا لا يوجد لدينا مثل هذا والصمامات الأمامية تعمل بشكل جيد ونحاول أن نقوم بها في المركز".