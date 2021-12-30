بعد نقله للمستشفى.. اللقطات الأولى لحادث مصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ترصد آثار اصطدام سيارة مجهولة بأخرى قيادة المطرب مصطفى قمر.

ترصد الصور تهشم الجزء الأمامي لسيارة "قمر" السوداء مع وقوف قائدي السيارات والدراجات النارية للاطمئنان عليه.

علي رشاد، مدير أعمال قمر، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان تعرض لحادث على طريق روض الفرج، وأنه يتواجد حاليا في المستشفى للاطمئنان من خلال إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة.

مدير أعماله أكد أنهما سيحرصان على طمأنة جمهوره بنشر تفاصيل حالته الصحية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مصطفى قمر شارك في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل "فارس بلا جواز" مع: سليمان عيد، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري وغيرهم، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.