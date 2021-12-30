​تحذير للمصريين بالسعودية.. 1000 ريال غرامة لهذه المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، تفاصيل القرارات الجديدة بالمملكة لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن القرار يشمل المصريين المقيمين هناك.

واستعرض حنفي لمصراوي، تفاصيل بيان وزارة الداخلية السعودية الذي جاء فيه: بناء على مارفعته الجهات الصحية المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) والسلالات المتحورة منه فقد تقرر الآتي:-

- اعتباراً من الخميس 26 جمادى الأول الموافق 30 ديسمبر 2021 إعادة الإلتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

- تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين.

- على جميع أفراد المجتمع المسارعة على استكمال تلقي جرعات اللقاح.

- ضرورة إلتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

وأشار حنفي، إلى أن عقوبة المخالفين تشمل الجميع وتصل إلى 1000 ريال سعودي قائلا:"العقوبات لا تفرق بين مصري أو سعودي أو أمريكي أو أي جنسيات أخرى".