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​تحذير للمصريين بالسعودية.. 1000 ريال غرامة لهذه المخالفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في ، تفاصيل القرارات الجديدة بالمملكة لمواجهة فيروس ، موضحاً أن القرار يشمل المصريين المقيمين هناك.

واستعرض حنفي لمصراوي، تفاصيل بيان وزارة الداخلية السعودية الذي جاء فيه: بناء على مارفعته الجهات الصحية المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) والسلالات المتحورة منه فقد تقرر الآتي:-

- اعتباراً من الخميس 26 جمادى الأول الموافق 30 ديسمبر 2021 إعادة الإلتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

- تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين.

- على جميع أفراد المجتمع المسارعة على استكمال تلقي جرعات اللقاح.

- ضرورة إلتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

وأشار حنفي، إلى أن عقوبة المخالفين تشمل الجميع وتصل إلى 1000 ريال سعودي قائلا:"العقوبات لا تفرق بين مصري أو سعودي أو أمريكي أو أي جنسيات أخرى".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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