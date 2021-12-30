رسميًا.. المحطات النووية تتقدم للحصول على إذن إنشاء المفاعل الثالث والرابع بالضبعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقدمها بطلب إذن الإنشاء للمفاعل الثالث والرابع في محطة الضبعة النووية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، كما أكدت استيفاء جميع الوثائق والمستندات اللازمة، وفق المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

وتعكف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان، حاليًا على فحص وثائق الوحدتين الأولى والثانية والتى تقدمت بها هيئة المحطات فى نهاية يونيه الماضى، ومن المنتظر إنشاء أول وحدتين في عام 2022.

وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة في 2021 لاستيفاء كافة متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية، ولفت إلى أن رعاية القيادة السياسية الحالية ووزارة الكهرباء كانتا الدافع الأكبر لإنجاز الخطوات الأولى في المشروع النووي المصري الذي يعتبر نقلة نوعية وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.