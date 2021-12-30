الأعلى لنقابة المهندسين يوافق علي بدء إجراءات الدعوة للجمعية العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين علي تفويض هيئة المكتب لاتمام التعاقد المالي والصرف مع الهيئة القومية للبريد المصري طبقا لعروض الأسعار والمفاوضة وذلك لبدء إجراءات إرسال دعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات عن طريق الهيئة القومية للبريد المصري.

كما وافق المجلس خلال جلسته علي التمثيل النسبي الحديث لمجالس النقابات الفرعية طبقا لنص الماده ٩٥ من النظام الداخلي للقانون مع اخطار اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة بعض الملاحظات التي وردت أثناء الجلسة.

وأكد المهندس هانى ضاحى النقيب العام لمهندسي مصر ان الزيارات التي تقوم بها هيئة المكتب خلال الفترة الحالية لبعض النقابات الفرعية هي لقاءات تواصل مع مهندسي مصر لتوضيح الحقائق للسادة أعضاء الجمعية العمومية نظرا لتكدس صفحات السوشيال بمعلومات مغلوطة مغايره للحقائق تم اطلاقها وتداولها بسبب قرب الانتخابات لذلك وجدنا أن مثل هذه اللقاءات هي الافضل لتوضيح الحقائق مدعمه بالأرقام والمستندات لاعضاء الجمعية العمومية وبالطبع للأجابة علي اي أسئلة تجول في خاطرهم والاستماع الي أفكارهم والتحاور مع أبناء نقابة المهندسين.

واجتمع المجلس الأعلى للنقابة بحضور المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم وكيلا النقابة والمهندس حسن عبدالعليم الأمين العام والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة

والسادة أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.