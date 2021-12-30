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زلزال بقوة 4 درجات بمقياس ريختر يضرب إقليم الدريوش بالمغرب‎‎

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القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.0 درجات بمقياس ريختير، اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.

 

وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد - فى بيان اليوم - أن هذه الهزة، التى حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت الساعة الرابعة و28 دقيقة و18 ثانية (توقيت جرينيتش+1).

 

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 21 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.671 درجة شمالا، وخط الطول 3.631 درجة غربا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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