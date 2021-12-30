شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة النووية تتقدم بطلب إنشاء الوحدتين الـ3 و4 من محطة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن تقديمها اليوم بطلب إذن الإنشاء للوحدتين الـ3 و4 من محطة الضبعة النووية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مستوفيا كافة الوثائق والمستندات وفقا للمادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (7) لسنة 2010، حيث إن طلب إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية قد تم في 29/6/2021.

وأوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، عبر الموقع الرسمي للهيئة، أن عام 2021 عام استيفاء كافة متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية، ذلك المشروع القومي العملاق الذي طال انتظاره لعدة عقود ماضية إلا أنه برعاية القيادة السياسية الحالية ووزارة الكهرباء اٌتُخذت خطوات جادة نحو تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر بلا شك نقلة نوعية لمصرنا الحبيبة وركيزة من ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.