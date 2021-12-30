شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ماكينة صرف الخبز المدعم من المخابز فى 3 حالات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الحالات التي يتم فيها مصادرة ماكينة صرف الخبز المدعم من المخابز البلدية، وذلك فى حالة مخالفة أصحابها التعليمات بهدف التلاعب، حيث يتم المصادرة فى الحلات التالية:

ضبط ماكينة صرف الخبز المدعم في أحد المخابز البلدية الأخرى

ضبط ماكينة صرف الخبز المدعم في المخابز السياحية أو الأفرنجية .

حال استخدام ماكينة صرف الخبز المدعم في صرف سلع بدلا من الخبز.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن دعم رغيف الخبز الذى يتم صرفه من خلال بطاقات التموين يصل لـ 65 قرشا، وأن الوزارة نجحت فى ضبط المنظومة بداية من المشروع القومى للصوامع، حيث ارتفعت السعة التخزينية للأقماح فى الصوامع من 1.2 مليون طن قمح عام 2014 إلى 3.4 مليون طن وأن ذلك يحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى الشون الترابية، حيث إن الحفاظ على 10% من القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم يعادل مليون طن قمح بتكلفة 5.5 مليار جنيه، مؤكدا أن مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر.