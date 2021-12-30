شكرا لقرائتكم خبر عن 2021 عام الإنجاز وجنى الثمار.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، 2021 عام الإنجاز وجنى الثمار.. ممرات التنمية من الشمال للجنوب بالجمهورية الجديدة.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يطلق نقاطا متعددة للتنمية.. مدن صناعية للدواء والغذاء.. وملايين الأفدنة فى توشكى وسيناء والدلتا الجديدة.. تحسين معيشة 55 مليون مصرى فى القرى والنجوع والتوابع فى نقلة تاريخية.

ـ 2021 عام الإنجاز وجنى الثمار.. ممرات التنمية من الشمال للجنوب بالجمهورية الجديدة

ـ الرئيس السيسى يطلق نقاطا متعددة للتنمية.. مدن صناعية للدواء والغذاء.. وملايين الأفدنة فى توشكى وسيناء والدلتا الجديدة.. تحسين معيشة 55 مليون مصرى فى القرى والنجوع والتوابع فى نقلة تاريخية

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