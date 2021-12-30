الأرصاد: تجنبوا السفر إلى هذه المحافظات غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، نصيحة عاجلة إلى المواطنين المسافرين الجمعة بالتزامن مع بدء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية عل كافة أنحاء البلاد.

ونصحت "إيمان" في تصريحات تلفزيونية لها الموطنين بضرورة تأجيل السفر على الطرق الجمعة، خصوصًا في المناطق الشمالية، والمناطق المؤدية إلى سيناء.

وتابعت وكيل هيئة الاستشعار بالأرصاد الجوية: "إذا كانت هناك حاجة مُلحة للسفر، يجب أن تكون القيادة بهدوء والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور".

وأشارت إلى أن ذروة حالة سقوط الأمطار، تكون الجمعة، لتسقط أمطارًا متوسطة وغزيرة على معظم المناطق بداية من السواحل الشمالية من السلوم غربًا، مرورًا بمطروح والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وجميع محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وتمتد إلى سيناء ومنطقة خليج السويس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدّد خلال اجتماع الحكومة الأربعاء 29 ديسمبر، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.

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