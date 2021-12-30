بإستخدام أحدث الأجهزة الطبية.. "حياة كريمة" تنظم مبادرة "سلامة قلبك" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظمت "حياة كريمة"، في محافظة الغربية، مبادرة سلامة قلبك مستمرة معانا بالتحديد في قرية سندبسط، بمركز زفتى.

وتهدف المبادرة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب، وأيضًا العيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، بإستخدام أحدث الأجهزة الطبية (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب، وجهاز الايكو)، بجانب أن جمعية قلوب أصحاء تتابع الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحله، و حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح إذا لزم الأمر.

جاءت المبادرة بمشاركة مؤسسة الفنان المهندس محمد ثروت، وبتواجد فريق مبادرة سلامة قلبك برئاسة الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب، بالإضافة إلى أن تم عقد ندوة توعية للمدرسين والتلاميذ عن الوقاية من أمراض القلب خصوصًا وقاية الأم الحامل لإنجاب طفل سليم القلب معافى من العيوب الخلقية، وكذلك التوعية للوقاية من روماتيزم القلب.

وقام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتور محمد علام - مسؤول الغربية، مع وحدة متطوعي الصندوق بالغربية، بعمل ندوة لمعلمي مدرسة الشهيد طعيمة الابتدائية بقرية سندبسط وعمل حملات توعية للطلاب وطرق أبواب بالقرية للتوعية بخطورة التدخين وتعاطي المخدرات.