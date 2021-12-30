"علمية كورونا": إضافة دواء فموي جديد لبروتوكول العلاج لهذه الحالات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لعلاج كورونا بوزارة الصحة، إنه تم إضافة دواء فموي جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا إلى بروتوكول العلاج المصري.

وأضاف حسني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدواء تنتجه شركة مصرية، وهو نفس العقار الذي تنتجه شركة ميرك تحت اسم مولونوبرفير Molnupiravir.

وأشار إلى أن الدواء يعتبر حلما لأطباء الصدر ومستشفيات العزل لأنه أمن وفعال ويستخدم عن طريق الفم.

وأوضح أن الدواء الجديد يغير في التركيبة الجينية للفيروس ويتحور للأضعف، ووافقت عليه الهيئات الصحية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى استخدامه في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة ومنع تطور الإصابات للشديدة، وغير مصرح باستخدامه للحوامل.