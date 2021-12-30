مشاهدتها ممتعة.. تعرف على تفاصيل آخر ظاهرة فلكية في عام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس قسم الفلك الأسبق، تفاصيل آخر ظاهرة فلكية لعام 2021، تشهدها سماء مصر، الجمعة الموافق 31 ديسمبر.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر مع كوكب المريخ ونجم قلب العقرب في تمام الساعة الخامسة صباح الجمعة 31 ديسمبر حتى شروق الشمس في اليوم التالي.

وأشار أستاذ الفيزياء الفلكية، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

وشهد شهر ديسمبر الحالي، 15 ظاهرة فلكية، بدأ أولها يوم 4 ديسمبر بظاهرة القمر الجديد -(ميلاد شهر جمادي الأول)-، على أن تختتم هذه الظواهر الجمعة 31 ديسمبر، بظاهرة اقتران القمر مع كوكب المريخ ونجم قلب العقرب.