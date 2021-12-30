الجائحة أثبتت قدراتنا.. "العزبي" يكشف موعد طرح لقاح كورونا المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء السابق، إن جائحة كورونا ساهمت في زيادة ثقة المواطن المصري في منظومة الأدوية المصنعة محلياً، بعدما شاهد بنفسه كيف واكبت الشركات المصرية الأحداث وانتجت أحدث الأدوية الموجودة في بروتوكول العلاج، ووصل الأمر إلى تصدير الأدوية إلى الهند ذائعة الصيت في صناعة الدواء.

وأوضح العزبي خلال كلمته بمؤتمر إطلاق أول دوار فموي لعلاج كورونا، الخميس، أنه في خلال شهر واحد وصلنا لمجابهة التحدي لزيادة كميات الاستهلاك للأدوية التي توضع في البروتوكول العلاجي لكورونا، وتم تذليل كافة العقبات سواء في استرداد المواد الخام أو إجراءات التسجيل وهذا انعكس على ثقة المواطن المصري في الدواء المصنع محليا.

ولفت إلى زيادة حجم تصدير الأدوية المصنعة في مصر في أول 4 شهور من عام 2021، حيث بلغت 236 مليون دولار، مقابل 148 دولار مقارنة بنفس الفترة عام 2020.

ولفت إلى ارتفاع مبيعات سوق الدواء بنحو 6.6%.

وأشار العزبي إلى أنه من المتوقع نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح سينوفاك في الربع الثاني من عام 2022، مشيدا بالجهود المصرية في إنتاج لقاح مصري 100%، والذي من المتوقع خروجه للنور في الربع الأخير من 2022 أو الربع الأول ببداية 2023.

