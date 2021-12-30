هبوط اضطراري.. مصر للطيران تغيّر مسار رحلتين لإنقاذ حياة راكبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال مصدر مسئول في شركة مصر للطيران، إن الشركة غيّرت مسار رحلتها رقم MS985، والمتجهة من مطار القاهرة إلى نيويورك الأحد الماضي، لإنقاذ حياة راكبة أصيبت بوعكة صحية تتطلب الهبوط اضطراريًا، لإنقاذ حياتها واستكمال العلاج، وهبط قائد الرحلة في مطار فرانكفورت بألمانيا لإنقاذها.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بعدها بحوالي 24 ساعة قرر قائد رحلة الشركة رقم MS986، التي أقلعت يوم الاثنين الماضي من مطار جون كينيدي بنيويورك متجهة إلى مطار القاهرة، لتحويل مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في مطار Stephenville بكندا، لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة تتطلب سرعة إسعافه بأقرب مطار، وتم عمل الإسعافات الأولية له على الرحلة وتم الهبوط الاضطراري".

وأضاف المصدر أن الشركة حريصة على سلامة الركاب أثناء الرحلات الجوية في المقام الأول، ‏مشيرًا إلى أن طاقم الطائرة يتدرب على مساعدة الركاب وعمل الإسعافات الأولية في حالات الضرورة، وهذا ما اتضح خلال رحلتي نيويورك أيام الأحد والاثنين الماضيين، عندما تم تغيير مسار الرحلتين للهبوط اضطراريًا في ألمانيا و كندا لإنقاذ حياة راكبين.

وأوضح المصدر أن الشركة تنفذ تلك الإجراءات الوقائية رغم تأثيراتها الاقتصادية بسبب الإقلاع والهبوط، وتأثير ذلك على جدول تشغيل الرحلات نتيجة التأخير.