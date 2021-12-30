"قابلها صدفة وضربها".. قرار جديد من النيابة العامة بشأن واقعة "سيدة الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بضبط المتهم في واقعة التعدي على سيدة ضربًا وتصويرها بالوراق.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الخميس، أنه ورد بلاغ إلى النيابة العامة من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وسألت النيابة العامة المجني عليها فشهدت أن سبب فعل المتهم خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأنه إذ صادفها حال سيرها بالطريق قصد استعراض قوته من ارتكاب فعله.

وأرفق بالتحقيقات تقريرٌ طبي مُثبت لما لحق بها من إصابات.

وتوصلت تحريات الشرطة لصحة الواقعة، فكلفتها النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه فيما نُسب إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.