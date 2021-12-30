"أمي والنبي ياعم وائل".. تفاصيل 45 ثانية من صفع وسب لـ"سيدة الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعدت "منار" أطفالها الثلاثة للذهاب إلى منزل العائلة للاطمئنان على والدتها. استقل الأربعة مركبة "توك توك" قطعت شوارع حي الوراق شمال الجيزة وصولا إلى بيت العائلة لكن ضيفا غير مرغوب فيه حال دون ذلك لتدور أحداث واقعة باتت حديث السوشيال ميديا.

فوجئت "منار" بزوج شقيقتها ويدعى "وائل" يعترض طريقها. هددها بالإيذاء حال عدم انصياعها لأوامره والنزول من التوك توك ما أثار حفيظة السائق لينال نصيبه من السباب والوعيد.

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 45 ثانية -أشعل ثورة غضب عارمة عبر منصات التواصل الاجتماعي- أمسك الرجل قوي البنية بجلباب السيدة المغلوبة لأمرها في وسط الشارع "قولي آسفة قدام الناس دي كلها".

لبت السيدة طلب البقال "حقك عليا إحنا كان في بينا عيش وملح" ليصفعها على وجهها أمام المارة فما كان منها إلا الرد بنبرة خوف وضعف "كده يا وائل!". لم يترك "وائل" شقيقة زوجته، ظل ممسكا بها من رقبتها بينما تعلو صرخات أطفالها "سيب ماما" إلا أنه لم يتركها وشأنها متهما إياها "بتحدفيني بالقزاز".

مع تأزم الموقف، اقتربت السيدة لتقبل رأس وائل "حقك عليا.. أنا مش ذنبي حاجة" وسط صرخات وبكاء أطفالها "أمي والنبي ياعم وائل" ليطالب الأخير مصور الفيديو "صورها من وشها".

انتشر المقطع كالنار في الهشيم لترصده إدارة المتابعة بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس الذي وجه بسرعة فحصه والوقوف على ملابسات الواقعة.تتنفيذا لتوجيهات اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع.

تحريات فرقة الشمال برئاسة العميد هاني شعراوي توصلت إلى أن المقطع "قديم" تم تصويره في وقت سابق وحررت على إثره الضحية محضرا بقسم شرطة الوراق دون سؤال الطرفين آنذاك.

جهود البحث أكدت وجود خلافات زوجية بين "وائل" وزوجته -شقيقة تغريد- لاسيما إقامتها دعوى خلع ضده بسبب سوء معاملته لها. وعن المتهم، أكدت مصادر أمنية مسؤولة عدم إلقاء القبض عليه حتى الآن، وأنه تم إيفاد مأموريات من مباحث الوراق بقيادة المقدم هاني مندور ومعاونيه النقيب أحمد ماهر لضبطه ليؤكد مصدر ثالث "المتهم هربان.. فص ملح وداب".