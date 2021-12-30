تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 17 متهم في أحداث جزيرة الوراق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بطرة تأجيل اعادة إجراءات 17 متهماً بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق.. لجلسة ٢٨ فبراير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية احمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.