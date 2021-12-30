شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 465 ألف فدان على مياه محطة بحر البقر على عدة مراحل بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن الزراعة من المحاور التنموية المهمة، وأن محور الزراعة يعتمد على 3 اتجاهات وهى التجمعات التنموية وترعة السلام ومياه محطة بحر البقر، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بحفر الآبار العميقة للزراعة، خاصة فى مناطق وسط سيناء، إذ يتكلف البئر الواحد ما بين 7 إلى 10 ملايين جنيه.

وقال المحافظ إنه سيتم زراعة 465 ألف فدان على مياه محطة بحر البقر على عدة مراحل، إذ تبلغ المياه التى ستصل إلى المحافظة من المحطة 5.6 مليون متر مكعب/اليوم، حيث سيتم استصلاح ومد البنية التحتية لعدد 271 ألف فدان كمرحلة أولى يتم زراعة المستهدف على عدة مراحل، لافتًا إلى زراعة 275 ألف فدان على مياه ترعة السلام، بحيث تصبح شمال سيناء هى الدلتا الثالثة من خلال الزراعة على مياه الآبار ومحطة معالجة بحر البقر وترعة السلام.

كما تشهد محافظة شمال سيناء العمل فى إنشاء أكبر محطة مياه فى الشرق الأوسط على ساحلها الشمالى غرب مدينة العريش .

وبحسب بيانات محافظة شمال سيناء تعتبر المحطة الجديدة أكبر محطة لتحلية مياه البحر فى أفريقيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تتكلف 97 مليون دولار، وتعمل على تلبية احتياجات جميع مواطنى المحافظة وللقضاء على نظام المناوبة وضخ المياه إلى المنازل طوال 24 ساعة يوميا.

وقال أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سنياء إن المحافظة تقوم بتنسيق العمل لربط محطة تحلية المياه العملاقة فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش لتوصيل المياه إلى الخطوط الرئيسية لتغذيتها بالمياه فور الانتهاء من المحطة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ألف مترا مكعبا فى اليوم كمرحلة أولى وتزداد فى المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف متر مكعب من المياه فى اليوم .