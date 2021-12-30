شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لشارع الهرم من ميدان الرماية لمدة 5 ساعات تبدأ الواحدة صباح الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فإنه سوف يتم إستكمال أعمال إنشاء محطة مترو إنفاق الخط الرابع ( محطة الاهرامات) والتى تتطلب القيام بإستخراج ماكينة إنشاء الحوائط الخرسانية (cutter) داخل جسم المحطة بشارع الاهرام بموقع الاعمال .

وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام بالإتجاه القادم من ميدان الرماية وميدان النصر إتجاه شارع الاهرام وشارع المنصورية ومحور ترسا لمدة يوم واحد إبتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 31-12-2021 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالمتابعه الميدانية والتنبيه على الشركة المنفذة بالحفاظ علي طبقة الأسفلت والأعمال التى تتم بالشارع مع سرعه رد الشئ لأصله في حال تضرر طبقه الطريق باي قطاع.

مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وحركة المركبات وهي كالأتي :

حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام وطريق المنصورية ومحور ترسا تقوم بالسير يسارا إتجاه شارع حدائق الأهرام القديمة ثم السير يميناً بشارع الشمس وصولاً حتى طريق المنصورية اتجاه شوارع " الهرم – فيصل – ترسا " .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.