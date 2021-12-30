شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مخزون السلع بالمحافظات المعرضة للأمطار يكفى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، الشركات التابعة للوزارة "العامة – المصرية " بصرف استعاضات منافذ صرف السلع التموينية للشهر القادم كما وجه مديري المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز بالمواعيد المقررة لها وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء بالخبز أو بالسلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم.
كما تلقى الوزير تقريرا ببدء صرف استعاضات الربع الأول من شهر يناير إلى للمنافذ تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من اول الشهر مؤكدا ان مخزون السلع 3 أشهر في المحافظات خاصة المعرضة لسقوط أمطار.
وقال احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن مديري المديريات بالمحافظات أكدوا على وجود مخزون استراتيجي بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام من الدقيق بجانب توافر أكثر من 25 سلعة تموينية كما يتم ضخ يوميا 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة.