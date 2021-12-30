شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كوكاكولا توفر 5000 فرصة عمل فى إطار برنامجها للمسئولية الاجتماعية للشركات فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة موسم الأعياد، تعهدت شركة كوكاكولا بتوفير فرص عمل للشباب والنساء وغيرهم من الفئات فى صعيد ودلتا مصر، ذلك تحقيقًا لهدف الشركة "إنعاش العالم وإحداث فارق حقيقي".

‎من المزمع أن تخلق شركة كوكاكولا 5000 فرصة عمل فى إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية للشركات فى عام 2022، وذلك من خلال مبادرة "دراجتك دخلك" والتى توفر الدراجات للشباب تحت سن 28 عامًا بغرض الاستفادة منها للعمل فى خدمة توصيل الطلبات. كما يساهم برنامج شركة كوكاكولا للتمويل الصغير بالتعاون مع "تضامن"فى تمويل المشروعات الصغيرة، والأكشاك، والمبادرات الأخرى بهدف خلق حياة معيشية مستدامة للنساء والفئات الأخرى ومساعدتهم على مكافحة الفقر.

‎وتأتى هذه الجهود والمبادرات فى إطار التزام شركة كوكاكولا نحو الشعب المصرى ودعمها لمبادرة فخامةالسيد رئيس الجمهورية بعنوان "حياة كريمة"، والتى تساهم فى تحسين المستوى المعيشى للناس فى أفقر المجتمعات الريفية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

‎وتعليقًا على ذلك، صرح معتز عبد الرحمن، مدير عام شركة كوكاكولا، قائلاً: "نأمل أن ننجح فى رسم الابتسامة على وجوه الناس فى عام 2022 بعد التداعيات الاقتصادية التى فرضتها الجائحة، وذلك من خلال خلق فرص عمل ومستويات معيشية مستدامة للناس من مختلف الخلفيات. فقد حرصنا دائمًا على الالتزام ببرنامجنا للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ودعم التنمية المستدامة، وتطبيق معايير حماية البيئة والمسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات إعادة التدوير، وإدارة المياه، وتمكين المرأة والشباب."

‎وتشمل الأنشطة المميزة التى تضطلع بها شركة كوكاكولا فى إطار مسئوليتها الاجتماعية توصيل إمدادات المياه، وإطلاق المبادرات الرائدة فى مجال التغليف المستدام، مثل: مبادرة عالم بدون نفايات ومشروعات الاقتصاد الدائري.