شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يهنئ المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ثوبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهنئ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم نائب، رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في ثوبه الجديد.

ويثمن رئيس الإنجيلية حرص الدولة المصرية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، متمنيًا كل التوفيق للمجلس الجديد، قيادة وأعضاء في مهمتهم الوطنية لترسيخ قيم حقوق الإنسان.

وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها أمس، الذي حمل رقم 616 لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.