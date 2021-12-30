انقلاب ميكروباص مدرسة خاصة بالدائري.. ومصدر يكشف حالة الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت مشرفة في انقلاب سيارة ميكروباص بوصلة الطريق الدائري.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بوصلة الدائري قبل محطة حازم حسن.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص تابع لمدرسة الأهرام للغات اتجاه الإسكندرية، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلابها.

حسب مصدر مسؤول الحادث أسفر عن إصابة المشرفة بسحجات نقلت على إثرها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، دون إصابات للطلبة.

تم استعدال السيارة وتسيير حركة الطريق إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.