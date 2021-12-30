"جوزك معانا".. شاب يختطف صديقه ويطالب زوجته بدفع فدية بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على المتهم باختطاف صديقه وطلب فدية من زوجته بدار السلام.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بخروج زوجها - مقيم بذات العنوان لمقابلة أحد أصدقائه مقيم بالقليوبية، وعقب ذلك اكتشفت غلق هاتفه المحمول، وفي وقت لاحق تلقت من صديق زوجها المشار إليه اتصال هاتفي مفاده احتجازه لزوجها وطالبها بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة أمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط صديق المجني عليه المذكور وآخر عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة حال تواجدهما بالشقة المشار إليها " ملك الثاني " وبصحبتهم المجني عليه، وعثر بحوزتهما على ١٢ إيصال أمانة "خاليين" مزيلين بتوقيع المجني عليه، وبسؤال المجني عليه اتهمهما باحتجازه و إجباره على توقيع إيصالات الأمانة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بوجود معاملات مالية بينه وبين المجني عليه حيث قام الأخير باقـتراض مبلغ مالي 250 ألف جنيه لعمل مقاطع فيديو، وعرضها على منصات التواصل الاجتماعي نظراً لطبيعة عمل المجني عليه في مجال "السوشيال ميديا" إلا أن تلك المقاطع لم تحقق نسب مشاهدة، وتعثر في سداد المبلغ المالي، فخطط لارتكاب الواقعة لإجباره على سداد المبلغ المالي المستحق، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه، حيث قام باستدراج المجني عليه لمقابلته، وفور وصوله قاما باصطحابه للشقة ملك الثاني واحتجازه بها ثم قاما بإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهما لإجباره على رد المبلغ المالي ومساومة زوجته على النحو المشار إليه، وبمواجهة الثاني أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.