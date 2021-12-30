"بسبب الإيجار".. مقتل أجنبي في مشاجرة مع شقيق زوجته بحدائق المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لفظ شخص يحمل جنسية إحدى الدول مصرعه بعد مشاجرة مع شقيق زوجته داخل شقة بحدائق المعادي.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بوجود مشاجرة ومتوفي داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بحدائق المعادي بدائرة القسم.

بالانتقال إلى مكان الواقعة عُثر على جثة (أحد الأشخاص" يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بذات العنوان داخل إحدى غرف الشقة وبها كدمات متفرقة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق زوجته مقيم بذات العنوان يحمل ذات الجنسية بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب بالأيدى محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

تأيدت الواقعة بشهادة نجل شقيقة المتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.