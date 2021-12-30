شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومطروح لسوء الطقس اليوم فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تلقى التقارير من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حول حالة الطقس، حيث رصد تقرير منذ قليل توقف الدراسة فى محافظتى مطروح والإسكندرية اليوم فقط، وتعرض محافظات القاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ والقليوبية و الغربية والجيزة لأمطار خفيفة إلى متوسطة ولا توجد تجمعات أمطار.

كما كشف التقرير وفقا لبيان للوزارة، استمرار فتح ميناء الإسكندرية أمام حركة الصيد والملاحة ، كما توقفت الأمطار فى محافظة مطروح، فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة.

وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى استمرار رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما شدد اللواء شعراوى على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.