شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم معسكر تثقيفى بالإسكندرية أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صباح اليوم الخميس، فوج المعسكر التثقيفي لأوائل المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لحفظ القرآن الكريم بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية ، والذي يستضيف الفائزين من داخل مصر في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار الاهتمام بالقرآن الكريم وأهله، لافتة إلى أن المعسكر يضم أيضا الفائزين في المسابقة القرآنية الثانية للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن برنامج المعسكر بتضمن جوانب علمية وأنشطة ترفيهية وثقافية وزيارة لمكتبة الإسكندرية وبعض المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.