شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستجيب لشكوى سيدة عجوز بالدقى بعد غرق مسكنها نتيجة كسر ماسورة مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لسيدة مسنة، بعدما تسربت مياه داخل مسكنها بالدقى، نتيجة كسر ماسورة مياه، حيث تواصل معها المحافظ مؤكدا لها أنه وجه كافة الأجهزة المعنية لإصلاح الكسر وشفط المياه من المسكن وإعادة الشئ لأصله فورا، وهو ما تم بالفعل.

وفى السياق نفسه توجه اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بناء على توجيهات المحافظ، إلى مسكن السيدة "نبوية" 90 عام، وأشرف علي حل الشكوى لخاصة بوجود تسرب مياه داخل الوحدة السكنية الخاصة بها في شارع محمد رمضان المتفرع من شارع الدقي .

وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتم العمل اعتبارا من مساء أمس الأربعاء حتي الساعات الاولي من صباح اليوم وتم إصلاح ماسورة مياه شرب وكذلك ماسورة صرف وتم شفط المياه من داخل الوحدة السكنية .

ووجهت الحاجة "نبوية" الشكر للمحافظ وأجهزة الحى وشركة المياه على سرعة الاستجابة.