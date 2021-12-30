شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تبدأ إجراءات دعوة أعضائها للانتخابات عبر البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، على تفويض هيئة المكتب لإتمام التعاقد المالي والصرف مع الهيئة القومية للبريد المصرى طبقا لعروض الأسعار والمفاوضة، وذلك لبدء إجراءات إرسال دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للانتخابات عن طريق الهيئة القومية للبريد المصرى.

كما وافق المجلس، خلال جلسته على التمثيل النسبي الحديث لمجالس النقابات الفرعية طبقا لنص المادة 95 من النظام الداخلي للقانون مع إخطار اللجنة العليا للانتخابات، بمراجعة بعض الملاحظات التي وردت أثناء الجلسة.

من جانبه، أكد المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، أن الزيارات التي تقوم بها هيئة المكتب خلال الفترة الحالية لبعض النقابات الفرعية هى لقاءات تواصل مع مهندسى مصر لتوضيح الحقائق لأعضاء الجمعية العمومية نظرا لتكدس صفحات التواصل الاجتماعى، بمعلومات مغلوطة مغايرة للحقائق تم اطلاقها وتداولها بسبب قرب الانتخابات، قائلا: لذلك وجدنا أن مثل هذه اللقاءات هى الأفضل لتوضيح الحقائق مدعمه بالأرقام والمستندات لأعضاء الجمعية العمومية والإجابة على أي أسئلة تجول فى خاطرهم والاستماع الى أفكارهم والتحاور مع أبناء نقابة المهندسين.

كان وافق المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات النقابة برئاسة المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الاتصالات الأسبق، وعضوية كل من الدكتور معتز طلبة، المهندس عادل درويش، المهندس فايق جرجس، والمهندس أحمد السيد، المهندس عادل عبد العزيز نور الدين، المهندس طارق عبد المنعم طارق.