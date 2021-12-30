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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف مخاطر تعرض الأطفال للتدخين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصكة والسكان عن مخاطر تعرض الأطفال لدخان التبغ ونصحت وزارة الصحة بالتوقف عن التدخين فورًا لاحماية من مخاطر التدخين .
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين هو 16805
وبحسب وزارة الصحة والسكان تتمثل مخاطر تعرض الأطفال للتدخين في :
١- الاصابة بسرطان الأطفال
٢- انخفاض النمو البدنى عند الاطفال
٣- الاصابة بالالتهاب الرئوى والقصبة الهوائية
٤- زيادة مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع
٥- الاصابة بامراض مثل الربو وانخفاض وظائف الرئة وعدوى الادن