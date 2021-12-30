شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المهندسين يشيد بالنجاحات غير المسبوقة ويطالب "ضاحى" بالترشح لدورة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية والشعب الهندسية اجتماعا بنادى دار المقاولون العرب، ووجه أعضاء المجلس رسالة هامة للنقيب العام المهندس هاني ضاحي، حيث أثنى الحضور على قيادته الواعية خلال أربع سنوات تحولت فيهم النقابة إلى كيان وطنى قوى يدار بفكر ونهج وخطط مدروسة، حول العجز إلى فائض.

وأضاف أعضاء مجلس النقابة فى بيان: وتحققت نتائج هى الأقوى على الإطلاق في ملفات عدة، منها ملف التعليم الهندسي ومشروعات الإسكان التي عانت لسنوات ودور النقابة في الملفات الوطنية الهامة، مثل: قانون الاشتراطات البنائية الجديدة وملف التصالح ومساندة النقابة لأعضائها في قضايا هامه مثل قضية أبو القاسم وغيرها، مؤكدين على أن النقابة سلكت بقياداتها الحالية طريقها الى نجاحات غير مسبوقة وطفرة شملت جميع الملفات النقابية .

وتابع المجلس: "لم تلتفت قيادات المجلس الحالى إلى الوراء لحظة واحدة بل عملت على جميع الملفات فى آن واحد ليحقق صندوق معاشات المهندسين فائضا غير مسبوق على مدار السنوات الأربعة، بعد أن شهد الصندوق تراجع لسنوات متعاقبة، لكل هذا طالب الأعضاء الحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بضرورة الترشح لفترة نقابية أخرى لاستكمال الإنجازات التى بدأها".

من جانبه، تقدم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بالشكر لأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، مؤكدا علي أن المجلس الحالى بكل أعضائه كان سندا قويا لهيئة مكتب النقابة العامة لتجتاز بدورها ما تسلمته من ملفات، لافتا أن جلسات المجلس الأعلى علي مدار الاربع سنوات كانت تمتد لساعات متأخرة من الليل يتم خلالها مناقشة كل كبيرة وصغيرة للوصول في النهاية للقرار الأصوب الذي يصب في مصلحة النقابة، وأضاف: جميعنا أصحاب هذا النجاح الذي تحقق وبالأرقام والمستندات ونشهد الله اننا لم نترك شيئا في وسعنا من أجل رفع شأن المهنة والنقابة الا وقدمناه.

شارك بالاجتماع كل من المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، وحضر من رؤساء النقابات الفرعية: القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - المنوفية - العريش - الاقصر - بورسعيد - الفيوم - بني سويف - أسوان - دمياط - اسيوط - مرسي مطروح - الشرقية - الغربية - المنيا - الوادي الجديد".