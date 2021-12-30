شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تحذر من أمطار غزيرة غدًا على السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع خبراء مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة غدا الجمعة على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة على غرب الدلتا، ومنطقة القناة وخليج السويس وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم السبت على خليج السويس وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء والبحر الأحمر ووسط الصعيد وأجزاء من مطروح والوادى الجديد.

وتشير النتائج الأولية لنماذج التنبؤ إلى استمرار سقوط أمطار خفيفة على شمال البلاد يوم الأحد وسيتم تحديث التنبؤ خلال الأيام المقبلة.

وتنصح وزارة الرى بتوخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الآثار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار

الجدير بالذكر أن مركز التنبؤ بالفيضان يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.