شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مد ساعات عمل المحال والكافيهات اليوم وغدا مع احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها متابعة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظات مصر، إضافة إلى مد ساعات عمل المحال والكافيهات والمطاعم اليوم وغدا مع احتفالات رأس السنة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بحسم وشدة مع مخالفات وصلات المياه "الخلسة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وخطط تحسين أداء الخدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. الأرصاد تتوقع طقس الذروة غدا الجمعة.. محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع تجمعات المطر وتواجد لسيارات الشفط بالشوارع.. والمرور يحذر من الرعونة والسرعات العالية

أمطار غزيرة تشهداها القاهرة الكبرى والجيزة في هذه اللحظات، بعدة مناطق متفرقة، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية من اليوم، الخميس، وتمتد فرص الأمطار تزامنا مع حالة عدم الاستقرار إلى القاهرة والجيزة والقليوبية، وسط توقعات بأن تصل موجة عدم الاستقرار ذروتها غدا الجمعة.

مد ساعات عمل المحال والكافيهات والمطاعم اليوم وغدا مع احتفالات رأس السنة

يمتد اليوم الخميس وغدا الجمعة، عمل المحال والمطاعم والكافيهات لمدة ساعة، وذلك تزامنا مع الإجازات الأسبوعية وليلة رأس السنة واحتفالات "الكريسماس"، وذلك وفقا للقرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

الحكومة تنفى صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الجرعة الثالثة للقاح كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بتحصيل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، مُشددةً على أن جميع لقاحات فيروس كورونا بجرعاتها (الأولى - الثانية - الثالثة التنشيطية) مجانية تماماً، مُشيرةً إلى أنه يتم إرسال الرسائل الخاصة بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، دون الحاجة للتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى، مع أهمية استجابة المواطنين لتلك الرسائل والذهاب إلى الوحدات الصحية، ومراكز تلقي لقاح كورونا، المقرر الذهاب إليها وفقاً لما تحدده الرسالة المرسلة.

عودة رحلات العمرة و"السياحة" تعلن الضوابط.. ساعة ذكية لكل معتمر.. ضرورة تلقى اللقاحات المعتمدة وتحلیل (PCR) قبل السفر بـ 72 ساعة..17 إلتزامًا على الشركات المنفذة للرحلات.. وتحذير من مخالفة القواعد والإجراءات

أعلنت وزارة السياحة والآثار رسيمًا، الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونية داخل المدارس، مشيرة إلى أن جميع الطلاب لديهم أجهزة تابلت ولن تعقد الاختبارات من المنزل لأن جميع الطلاب تسلموا الأجهزة وسوف يتم تصحيح الامتحانات أيضا إلكترونيا.

الأوقاف: يجوز صلاة الجمعة ظهرا بالمنزل لمن يجد صعوبة الوصول للمسجد بسبب المطر

أكدت وزارة الأوقاف، أن المطر الشديد عذر لمن وجد من المصلين فيه مشقة وصعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة، فديننا قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف، ويقاس على ذلك جميع الظروف والأوقات والأحوال المشابهة في هذه الجمعة أو غيرها، في هذا اليوم أو أي يوم من الأيام.

الأرصاد: فرص الأمطار تزداد تدريجيا مع الساعات القادمة على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية من اليوم الخميس.

"الصحة" تعلن الانتهاء من تصنيع 29 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا المصرى وتوزيعها على مراكز اللقاحات.. حسام عبد الغفار: اللقاح المحلى آمن وفعال.. ويؤكد : يخضع لجميع الفحوص والتحاليل قبل التطعيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الانتهاء من تصنيع 29 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا وفقا لمعايير الجودة ، مشيرا إلى توزيعها علي مراكز اللقاحات المختلفة على مستوى الجمهورية.

الصحة : 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة 5 يناير

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه يوم 5 يناير سيصل مصر 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا عبر مطار القاهرة الجوى.

مركز الإصلاح والتأهيل فى بدر شاهد على ترسيخ حقوق الإنسان خلف الأسوار.. مشروعات إنتاجية ضخمة ومستشفى متطور وملاعب وغرف لممارسة الهوايات.. فصول تعليمية ودور للعبادة.. وتوفير جرايات متكاملة العناصر الغذائية

مباني على طراز فريد، وعنابر تلتزم بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، هكذا المشهد خلف الأسوار في مركز الإصلاح والتأهيل الذي تم افتتاحه في بدر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.