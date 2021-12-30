شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 3 أماكن للتسجيل للقاح كورونا خلال دقائق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 أماكن يمكن من خلالها التسجيل والحصول علي لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان : دقيقة واحدة هتحميك وتحمي عيلتك وتقلل من خطر إصابتكم بـفيروس كورونا وتابعت : دلوقتى في دقائق تسجل لأخذ اللقاح بكورونا .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، انه يمكن الحصول علي اللقاح في أكشاك تلقى اللقاح الموجودة داخل محطات المترو والوحدات الصحية القريبة لمكان السكن ومراكز الشباب القريبة لمكان السكن .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



