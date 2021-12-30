شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية: إغلاق 3 سجون بعد تشغيل مركز الإصلاح ببدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، خلال احتفالية افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة بدر، عن غلق 3 سجون بعد انشاء هذا مركز.

وقال اللواء طارق مرزوق، إن القطاع يحرص على تفعيل أوجه الرعاية المجتمعية للنزلاء، حيث يتم إنشاء سجل لكل نزيل تتضمن كل أموره.

وأكد مساعد وزير الداخلية أن مركز الإصلاح والتأهيل في بدر ترجمة عملية من وزارة الداخلية لاستراتيجية حقوق الانسان بالجمهورية الجديدة.