شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد غلق المحال فى ليلة رأس السنة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتد اليوم الخميس وغدا الجمعة، عمل المحال والمطاعم والكافيهات لمدة ساعة، وذلك تزامنا مع الإجازات الأسبوعية وليلة رأس السنة واحتفالات "الكريسماس"، وذلك وفقا للقرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية. ”الخليج 365” يوضح في السطور التالية مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات في فصل الشتاء وأيام الإجازات والأعياد:



