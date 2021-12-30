إصابة أب ونجله في مشاجرة داخل محطة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في مشاجرة دارت أحداثها داخل محطة قطارات السكك الحديدية بالجيزة.

تلقى العميد حسن الدكروري مأمور قسم الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بمحطة قطارات الجيزة.

تبين بالفحص نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة "طارق.م." 45 سنة، ونجله "أحمد" 21 سنة، نقلا على إثرها إلى مستشفى قصر العيني.

وجه العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها تنسيقا مع شرطة النقل والمواصلات بقيادة العميد هاني الفقي مأمور قسم محطة الجيزة.