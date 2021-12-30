معايير حقوق الإنسان.. ماذا حدث في زيارة وفد "الحماية المجتمعية" لمراكز "إصلاح وتأهيل بدر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم قطاع الحماية المجتمعية زيارة لمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر، لوفد من رؤساء وأعضاء المجالس القومية وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتفقد أعضاء الوفد عددا من مرافق منطقة مراكز التأهيل والإصلاح جمصة التي أتاحت لهم الاطلاع عن قرب على كافة الأوضاع المعيشية للنزلاء وأوجه الرعاية التي تقدم لهم، والتي تؤكد حرص الوزارة على اتباع أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وصون واحترام حقوق النزلاء، وذلك من خلال برامج شاملة بما يحقق إعادة تأهيلهم وانخراطهم داخل المجتمع.

كما تفقد أعضاء الوفد أماكن الإعاشة وكافة الإمكانيات التي توفر الاحتياجات اليومية للنزلاء، والإجراءات الوقائية اليومية لتنظيف وتطهير الغرف والعنابر وجميع مرافق مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تأتي ضمن الخطة المتكاملة التي تنفذها الوزارة للتطهير والتعقيم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لحماية النزلاء والعاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل والمترددين عليها للحد من انتشار فيروس"كورونا" من خلال فرق الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

كما شملت الزيارة الكافيتريات والمكتبات وفصول محو الأمية وقاعات الزيارات وقاعة الهوايات ومعرض المشغولات والمفروشات اليدوية من إنتاج النزلاء إلى جانب ورشة النجارة.

ومن جانبهم أشاد أعضاء الوفد بجودة المعروضات وتميزها، والتي تأتي في إطار خطة قطاع الحماية المجتمعية نحو التوسع في المشاريع الإنتاجية لتشجيع النزلاء على المشاركة في الأنشطة المختلفة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة، وذلك من خلال إشراكهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم ولمجتمعهم.

والتقى أعضاء الوفد بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وناقشوهم عن أحوالهم المعيشية، حيث أشادوا بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وقدم أعضاء الوفد في نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم مثل تلك الزيارات وعلى الاهتمام الذي توليه لأوضاع النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية.