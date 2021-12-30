من منزلك.. 6 خطوات لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

إذا كنت ترغب في استخراج بطاقة رقم قومي ووقتك لا يمسح بالانتقال إلى السجل المدني أو قسم الشرطة التابع لمحل إقامتك، الآن يمكنك الحصول على بطاقة رقم قومي إلكترونيًا ودون أي عناء من منزلك.

ويشير الخليج 365 إلى الخطوات الواجب عليك اتباعها من أجل استخراج البطاقة إلكترونيًا

- الدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

- كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

- تحديد النظام الذي تريد اتباعها في عملية دفع الرسوم.

- الضغط على كلمة "الموافقة" على الشروط بعد قراءة كل الإرشادات الخاصة بالموقع.

- استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت، في حالة إذا كانت البطاقة لنفس الشخص مقدم الطلب مع مطابقة للتعليمات الخاصة بالمهنة ومحل الإقامة.

- ومن بعدها اختار قيمة الاستمارة:

1- الاستمارة الأولى مميزة سعرها 170 جنيهًا وهي استمارة تمكن المتقدم من استلام البطاقة بعد 24 ساعة فقط.

2- الثانية استمارة عاجلة سعرها 120 جنيها وهي تمكن المتقدم من استلام البطاقة بعد 3 أيام.

3- الاستمارة الثالثة العادية وسعرها 45 جنيها فقط وهي استمارة تمكن المتقدم من استلام البطاقة بعد 15 يوما من تسليمها.