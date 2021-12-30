الكنيسة تعلن شروط حضور قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن شروط حضور قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، والذي يرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك لمن يرغب في المشاركة من أبناء الكنيسة.

وأوضحت الكنيسة، أنه على الراغبين في حضور قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح، من أبناء الكنيسة، تسجيل أسمائهم؛ كل واحد في الكنيسة التابع لها، بحد أقصى يوم السبت المقبل ١ يناير ٢٠٢٢ ليتسنى تجهيز الدعوات الخاصة بهم وتسليمها لهم في كنائسهم في أقرب وقت.

وشددت الكنيسة، على ضرورة مراعاة التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، موضحة أن الكنائس ستوفر وسيلة المواصلات لأبنائها ذهابا وعودة، كما سيُسمح بالذهاب بالسيارات الخاصة لمن يرغب.

ولفتت الكنيسة، إلى أن أبواب الكاتدرائية ستفتح اعتباراً من الخامسة مساءً، على أن يبدأ القداس في الساعة السابعة وينتهي بعد منتصف الليل.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الخميس ٦ يناير المقبل، بحضور لفيف من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية.

من جانبه، حذر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من مخاطر فيروس كورونا ولا سيما في ظل وجود المتحور الجديد (أوميكرون) وشدد من خطورة الإصابة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

كما حذر البابا من الاختلاط والتزاحم بالالتزام بكافة الإجراءات الصحية الهامة خلال فترة الأعياد.

وأضاف: "علينا في فترة الأعياد المقبلة وكثرة الخروج بأن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الضرورية، وربنا يشفي المصابين ويحافظ على صحة الجميع".

وطالب قداسة البابا الجميع بضرورة اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، وقال: "يجب أن ننتبه ونحافظ على نفوسنا بالغذاء السليم خاصةً مع بدء فصل الشتاء، لأن كما يقول العلماء أن أعراض هذا المتحور هي أعراض شديدة وتشتد بعد يوميْن من الإصابة".

يأتي هذا فيما استعدت مختلف الكنائس القبطية بمحافظات مصر، لتنظيم قداسات عيد الميلاد المجيد، وقداسات رأس السنة الميلادية، وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة للوقاية من فيروس كورونا.

ودعت الكنائس أبنائها المُصلين للحضور إلى القداسات في الأعياد بالكمامات والتزام التباعد الاجتماعي، فيما طالبت من يُشتبه في إصابته بأي أعراض مرضية، بعدم الحضور حرصًا على سلامة الجميع.​