شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونية داخل المدارس، مشيرة إلى أن جميع الطلاب لديهم أجهزة تابلت ولن تعقد الاختبارات من المنزل لأن جميع الطلاب تسلموا الأجهزة وسوف يتم تصحيح الامتحانات أيضا إلكترونيا.

وكان أولياء أمور أشاروا إلى إمكانية عقد الاختبارات ورقيا، حيث أكدت مصادر مسئولة، أن المقصود بعقد الامتحانات ورقيا فى المواد التى لا تضاف للمجموع وأيضا مواد الأنشطة أما المواد الدراسية الأساسية تعقد امتحاناتها إلكترونيا بداية من 22 يناير المقبل.

وبالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15، 17 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي16، 18 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.